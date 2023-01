Nieuw en elektrisch: Vanwall Vandervell

Het nieuwe Duitse automerk Vanwall lanceert zijn allereerste elektrische wagen: de Vandervell met een vermogen van 580 pk en een rijbereik van 450 km.

Tussen alle Chinese merken die nu op onze markt opduiken, laat ook een nieuwe Europese constructeur zich opmerken. Het Duitse Vanwall lanceert de Vandervell, een sportieve compacte middenklasser met vierwielaandrijving die in het Duitse Gredingen wordt gebouwd.

Dit nieuwe automerk is een spin-off van het Floyd Vanwall Racing Team dat met de Vanwall Vandervell 680 Hypercar zal deelnemen aan de 24 Uren van Le Mans en het WEC 2023. De straatversie is misschien verrassend geen straatlegale racebolide, maar een vrij gewone hatchback die een beetje bekend overkomt. Volgens sommigen vertoont het design trekken van de iconische Lancia Delta Integrale, wat zeker als een compliment beschouwd mag worden.

De Vanwall Vandervell.

500 stuks

Verder is de Vandervell, die genoemd is naar Tony Vandervell die het originele Britse merk in 1951 oprichtte, niet zo doodgewoon. Er worden slechts 500 exemplaren van vervaardigd die ieder minstens 128.000 euro zullen kosten. Er is keuze uit een S- en een S plus-versie, die allebei over vierwielaandrijving beschikken. De ‘basisversie’ heeft een vermogen van 320 pk, haalt een topsnelheid van 185 km/u, spurt van 0 tot 100 km/u in 4,9 seconden en heeft volgens de constructeur een rijbereik van 450 km. De potentere S Plus kan op 580 pk aan vermogen rekenen, sprint in slechts 3,4 seconden naar 100 km/u en piekt op 265 km/u, terwijl de actieradius toch 420 km zou bedragen.

Dat klinkt allemaal veelbelovend. Vanwall voorziet de eerste leveringen van de Vandervell in het najaar van 2023, wanneer ook alle details en specificaties van deze fraaie EV bekend zullen zijn.