Nieuw, elektrisch en supersnel: Drako Dragon

Drako kondigt een nieuwe supersnelle elektrische wagen aan: de Dragon produceert 2.000 pk, haalt een top van 320 km/u en biedt plaats aan vijf mensen.

Drako is een jong Amerikaans merk van elektrische sportwagens die barsten van de pk’s. In 2019 werd de Drako GTE voorgesteld, een berline met maar liefst 1.200 pk. Niet mis, maar dat volstond blijkbaar niet want Drako ontwikkelde een tweede model dat nog véél krachtiger is: de Dragon zal 2.000 paarden leveren door vier elektromotoren geproduceerd.

Intussen zijn de eerste beelden van de gestroomlijnde crossover met coupé-allures en vleugeldeuren te zien, die plaats biedt aan vijf personen. Zo’n beetje in de stijl van de Tesla X. Het ontwerp komt ook dit keer van Granstudio, een Turijnse designstudio met onze landgenoot Lowie Vermeersch aan het hoofd die voorheen actief was Pininfarina.

Een fraaie lijn en een overdosis aan vermogen.

320 km/u

De Drako Dragon zou in 1,9 seconden van 0 naar 96 km/u spurten en een top bereiken van 320 km/u. Over het rijbereik gaf het merk nog geen informatie. En ook op de exacte lanceerdatum en prijs is het nog even wachten. Drako liet enkel weten dat “het prijskaartje best zal meevallen en in de lijn van zijn concurrenten zal liggen”. Dat betekent dus de topmodellen van Tesla die voor een goede 120.000 euro van eigenaar veranderen.