Hyundai Motor heeft twee video's vrijgegeven die wintertesten tonen met zijn meest performante modellen, waaronder een gecamoufleerd prototype van de nieuwe i20 N. De video's, gefilmd in het Zweedse Arjeplog, tonen Hyundai WRC-piloot Thierry Neuville die de i20 WRC, de RM19 en de i20 N uitvoerig test in een sneeuwlandschap. Neuville was zeer enthousiast over het prototype van de nieuwe i20 N: "Een heel interessante auto, zeer precies en makkelijk te controleren. De motor komt vlot op toeren en het geluid klinkt ook lekker. Ik kijk er naar uit om ermee te kunnen rijden in het WRC!" Over de i20 WRC zei Neuville: "De WRC-wagens gaan echt tot het uiterste. Elk detail is precies afgesteld om de maximale prestaties te bekomen en ook om in te spelen op de rijstijl." De RM19 beschrijft hij dan weer als "zeer makkelijk om mee te rijden". Uiteraard was Thierry Neuville zeer opgetogen over deze test: "Ik had steeds een glimlach op mijn gezicht omdat ik bijna voortdurend dwars reed." Je zou voor minder grijnzen. (Belga)

