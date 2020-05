Zoals verwacht tonen de cijfers voor nieuwe inschrijvingen van voertuigen aan dat er in dat garages en autobedrijven nauwelijks activiteit is.

Tussen april 2019 en april 2020 was er een algemene daling van het aantal inschrijvingen met 90 procent. De cijfers geven aan dat alle merken onder de situatie lijden. De daling van de inschrijvingen loopt voor bepaalde merken soms op tot bijna 100 procent.

De cijfers over eerste vier maanden van het jaar, na een onderbreking van twee maanden als gevolg van de Covid-19-crisis, zijn bijgevolg desastreus. De totale markt daalde met 36,6 procent, van 209.363 wagens in dezelfde periode in 2019 naar 132.712 voor 2020. Opnieuw is de terugval bij alle merken te zien (meer dan twee cijfers) maar er zijn ook uitzonderingen in de top 40. Dan hebben we het over Toyota, met een terugval van slechts -2,41 procent, terwijl de andere merken 20, 30, 40 procent en meer optekenen.

Bentley lukt erin om 2,63 procent vooruitgang te boeken, wat relatief blijft omdat het om een nichemerk gaat dat in absolute cijfers amper 38 exemplaren kon registreren. Gedurende de eerste 4 maanden van 2019, werden 39 Bentleys ingeschreven. Dat getal blijft laag genoeg om alles te organiseren met respect voor de principes van social distancing.

De situatie voor mei zou beter moeten zijn omdat de coronamaatregelen worden afgezwakt, maar door de opgelegde beperkingen zal in de showrooms en in de werkplaatsen nog steeds onvoldoende activiteit zijn. In de komende weken en maanden zal zich dat niet meteen normaliseren. Invoerders en dealers proberen zich zo goed mogelijk aan te passen, in eerste instantie om de auto's te kunnen leveren die nog voor de crisis werden besteld.(Belga)

Tussen april 2019 en april 2020 was er een algemene daling van het aantal inschrijvingen met 90 procent. De cijfers geven aan dat alle merken onder de situatie lijden. De daling van de inschrijvingen loopt voor bepaalde merken soms op tot bijna 100 procent. De cijfers over eerste vier maanden van het jaar, na een onderbreking van twee maanden als gevolg van de Covid-19-crisis, zijn bijgevolg desastreus. De totale markt daalde met 36,6 procent, van 209.363 wagens in dezelfde periode in 2019 naar 132.712 voor 2020. Opnieuw is de terugval bij alle merken te zien (meer dan twee cijfers) maar er zijn ook uitzonderingen in de top 40. Dan hebben we het over Toyota, met een terugval van slechts -2,41 procent, terwijl de andere merken 20, 30, 40 procent en meer optekenen. Bentley lukt erin om 2,63 procent vooruitgang te boeken, wat relatief blijft omdat het om een nichemerk gaat dat in absolute cijfers amper 38 exemplaren kon registreren. Gedurende de eerste 4 maanden van 2019, werden 39 Bentleys ingeschreven. Dat getal blijft laag genoeg om alles te organiseren met respect voor de principes van social distancing. De situatie voor mei zou beter moeten zijn omdat de coronamaatregelen worden afgezwakt, maar door de opgelegde beperkingen zal in de showrooms en in de werkplaatsen nog steeds onvoldoende activiteit zijn. In de komende weken en maanden zal zich dat niet meteen normaliseren. Invoerders en dealers proberen zich zo goed mogelijk aan te passen, in eerste instantie om de auto's te kunnen leveren die nog voor de crisis werden besteld.(Belga)