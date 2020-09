Het is een understatement te stellen dat de Covid-19 pandemie ook de autosport heeft geraakt. In België staan echter nog enkele internationaal belangrijke evenementen op de agenda, waaronder de 24 uur van Spa in oktober. Daar komt de schitterende Bentley GT3 aan de start die wordt bestuurd door de Belgische piloot Maxime Soulet.

Bentley Motorsport wil de Intercontinental GT Challenge 2020 volledig afwerken in een poging om de constructeurstitel te winnen. Deze missie is allesbehalve eenvoudig, want de concurrentie is niet min: Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Aston Martin, Porsche, Audi BMW en zelfs Honda dingen mee naar de titel. Bentley was het jaar goed begonnen met een overwinning in de eerste mache, de 12 uur van Bathurst met onder meer onze landgenoot Maxime Soulet. Toen de COVID-19 pandemie toesloeg, moest Bentley het programma opnieuw evalueren en vandaag staat het team klaar om deel te nemen aan de Indianapolis 8 Hours begin oktober. De volgende afspraak is de Intercontinetal GT Challenge in Spa, België, waar het trio mogelijks al gekroond zou kunnen worden tot kampioen, op voorwaarde dat alles goed gaat in Indianapolis. Voor liefhebbers van het genre is Spa een uitzonderlijke ervaring omwille van het geweldige spektakel. Tijdens deze editie, die plaatsvindt van 22 tot 25 oktober, gaan we tijdens de race over van zomeruur naar winteruur en daarom zullen de piloten 25 uur rijden in plaats van 24 uur. De laatste afspraak op de agenda wordt de 9 uur van Kyalami in Zuid-Afrika. (Belga)

