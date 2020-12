Enkele dagen geleden onthulde MV Agusta een bijzondere serie van de Superveloce, een motorfiets die in samenwerking met Alpine werd ontwikkeld. Deze beperkte reeks is nu al uitverkocht.

Deze samenwerking tussen MV Agusta, een Italiaanse motorfabrikant, en Alpine, een Franse sportwagenconstructeur, is opmerkelijk. Beide merken hebben een zeer sportief DNA en een schare fans die doordrongen zijn van bijzondere voertuigen. MV Agusta koos voor de Superveloce 800, het jongste sportieve topmodel van het merk uit Varese. De motorfiets wordt aangedreven door 800 cc grote driecilindermotor die 147 pk levert. Je herkent de motor meteen aan het blauwe livrei en de Alpin-emblemen. Het zadel is afgewerkt gemaakt met Alcantara en blauwe stiksels. Op het spatbord vooraan zie je de Franse en de Italiaanse vlag om duidelijk te maken dat het om een speciale reeks gaat. Er zullen slechts 110 exemplaren worden gebouwd en ook dat is een knipoog naar de benaming van de Alpine A110. De motorfiets is verder uitgerust met een 5 inch TFT kleurenscherm als dashboard en beschikt verder standaard over cruisecontrol, tractiecontrole, GPS, Mobisat-tracker en de nodige connectiviteit. De kettingbeschermer, de spatborden, de luchtkanalen en de onderkuip zijn van carbon, wat de exclusiviteit en de zeldzaamheid van dit model onderstreept. Dat vonden de klanten duidelijk ook ,want alle exemplaren vlogen op enkele dagen tijd de deur uit en dat kwam toch als een verrassing want deze motor kost 36.000 euro. (Belga)

