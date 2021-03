Tegen 2030 wil Ford in Europa nog enkel volledig elektrische wagens aanbieden. Dat betekent een grondige aanpassing van het gamma. De Mustang Mach-E geeft de aanzet voor deze elektrificatie.

Mustang is een iconische naam die de echte autoliefhebbers als muziek in de oren klinkt. De 'pony car' werd in de jaren 60 van vorige eeuw gelanceerd en geldt nog altijd als één van de meest geliefde sportwagens wereldwijd. Het was dan ook geen slecht idee van de marketingafdeling van Ford om de nieuwe elektrische wagen van dat label te voorzien. Imago en uitstraling zijn namelijk ook belangrijk, al zal je de diehards hiermee niet om de tuin leiden.

Aangezien Ford tegen 2030 volledig aan de stekker wil, moet er dus dringend werk gemaakt worden van de elektrische transitie. De aanzet wordt gegeven met de vijfdeurs Mustang Mach-E die buiten zijn roemruchte naam toch nog enkele andere belangrijke troeven te bieden heeft. In de eerste plaats een scherpe prijs: vanaf 48.000 euro. Daarmee is de Mach-E veruit de beste koop in zijn klasse en zal hij ongetwijfeld aftrek vinden bij door fleetrijders die alsmaar vaker voor EV's kiezen.

De Mustang Mach-E heeft een rijbereik van maximaal 440 km © GF

One Pedal Drive

De basisversie van de elektrische Mustang heeft 269 pk, achterwielaandrijving en een lithium-ion-batterij met een capaciteit van 76 kW, die een rijbereik van 440 km (WLTP) verzekert. Voor 56.150 euro heb je versie met 'Extended Range', die 610 km ver raakt dankzij de grotere accu van 99 kW en er ook 25 pk extra bij krijgt.

Dezelfde configuraties bestaan eveneens in All Wheel Drive (AWD), waarbij door de toevoeging van een elektromotor op de vooras vierwielaandrijving wordt bekomen. Op de 99 kW-variant loopt het vermogen zelfs op tot 351 pk. Ondanks het gewicht van 2.182 kg lukt daarmee de sprint van 0 tot 100 km/u in 5,1 seconden. Maar het zal weldra nog sneller gaan in de GT, die 487 pk en 860 Nm produceert en daarmee het sprintnummer in 3,7 seconden kan afwerken. Dit heeft nog weinig te maken met ecologisch rijden, waarvan de elektrische wagen toch de exponent is.

De Mustang heeft een 6 meter lange kabel om zijn accu weer op te laden. In principe geeft de elektrische rijder de voorkeur aan thuis opladen. Dat kan met de Mach-E aan een huisstopcontact of een snellere Wallbox van 5,4 of 11 kW, waarmee bijladen van 10 tot 80 procent ongeveer 6 uur duurt. Onderweg aan een snellader van 150 kW neemt dat slechts 45 minuten in beslag en 'tank' je per 10 minuten ongeveer 120 km bij..

Een bekend logo gaat aan de stekker © GF

Online bestellen

De Mustang Mach-E rijdt vinnig, aangenaam en comfortabel. Het rijgedrag mag als dynamisch bestempeld worden, terwijl het comfort voortreffelijk is. Bovendien biedt de crossover ondanks zijn coupé-allures toch voldoende interieurruimte en functionaliteit.

De zitruimte is ook achterin riant (onder andere dankzij de wielbasis van 2984 mm) en het laadvolume van 402 liter (1.420 liter met neergeklapte achterbank) wordt nog aangevuld met de 'frunk' (front trunk: een extra koffer vooraan) van 81 liter, die handig is om bijvoorbeeld de laadkabels in op te bergen.

De connectiviteit van de Mustang Mach-E wordt in de verf gezet door het immense 15,5" aanraakscherm dat de middenconsole domineert en als 'commandocentrum' geldt voor de bediening van de boordfuncties en de multimediatoepassingen. Eén van de handige snufjes voor de Mach-E-rijder is de functie 'Phone as Key' waarmee de wagen de smartphone van de eigenaar herkent en hem automatisch toegang verschaft. Noteer tenslotte dat de Mustang Mach-E vanaf nu enkel online besteld kan worden en dat de eerste exemplaren er in de omermaanden zijn .

Het 15,5" scherm verzekert de connectiviteit © GF

