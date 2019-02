Mustang volgens Lego

Ford en Lego kondigen aan dat ze zopas een kit ontwikkelden waarmee je zelf een Ford Mustang kan bouwen. Het gaat om het meest legendarische Fastback model uit 1967. Het schaalmodel van deze muscle car krijgt meedraaiende voorwielen, een donkerblauw koetswerk met een witte streep over het koetswerk, een luchthapper op de motorkap, vijfspaakvelgen en het obligate Pony-logo. Leuk is dat de knutselaar 'zijn' Mustang kan personaliseren met tal van meegeleverde accessoires zoals een supercharger, een achterspoiler, andere uitlaatpijpen, een voorspoiler en zelfs een nitro-tank. Onder de motorkap zie je een gedetailleerde 6.4 liter grote V8-motor. De Lego-kit bestaat uit 1.470 blokjes en de kant-en-klare auto is 34 cm lang, 14 cm breed en 10 cm hoog. Deze kit zal beschikbaar zijn vanaf 1 maart bij de Lego sotres, maar ook op de onlineshop LEGO.com voor de prijs van 129,99 euro. (Belga)