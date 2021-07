Ford durft het in deze tijden van elektrificatie aan om een rasechte muscle car te lanceren. De 760 pk sterke Mustang Shelby GT500 is een hebbeding voor de klassieke autoliefhebber.

Zie deze Mustang Shelby GT500 vooral als een uitstalraam van de technische know-how van de Ford-technici en een eerbetoon aan de Amerikaanse muscle cars die ginder nog altijd op veel bijval kunnen rekenen bij de fans. Om politiek correct te blijven, heeft Ford intussen ook de Mustang Mach-E, een elektrische crossover, in de catalogus staan.

Verbruik en uitstoot waren niet de prioriteiten bij de ontwikkeling van de Shelby GT500, wel power en prestaties. Zijn 5,2 liter V8 met compressor produceert 760 pk en 850 Nm koppel. De sprint van stilstand naar 100 km/u lukt in amper 3 seconden. En belangrijk voor de thuismarkt: de 'quartermile' - de spurt over 400 m zoals voor de dragsters - wordt in slechts 11 seconden afgelegd, wat de GT500 meteen een mooi visitekaartje bezorgt.

Met 760 pk op de achterwielen is de GT500 een echte dragster. © GF

Betaalbare kruisraket

We mochten deze Shelby even aan de tand voelen op het Ford-testterrein in Lommel. Een unieke gelegenheid, want dit model komt niet in de Europese brochure. Wie een exemplaar wil, moet dus zelf voor de invoer zorgen. Het ovaalcircuit hier is uitermate geschikt om die overvloed aan pk's ongebreideld los te laten. En de cavalerie maakt een stevige indruk. De GT500 schiet als een kruisraket uit de startblokken en laat zich verrassend makkelijk besturen.

Een goede hulp daarbij leveren de Tremec zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en de rijhulpsystemen die het enthousiasme van de bestuurder tijdig intomen en deze potente bolide mee op de goede koers houdt. Tegelijk blijkt de Shelby zeer handelbaar en dus prima geschikt dagelijks gebruik.

Al zal hij daar met zijn opzichtig uiterlijk en zijn diep ronkende uitlaat zeker geen onopgemerkte verschijning blijven. En dan kunnen we nog een meevaller melden: in de Verenigde Staten kost de Mustang Shelby GT500 net geen 74.000 $ (omgerekend ca. 62.400 €) en is dus veel goedkoper dan zijn Europese concurrenten.

Een sportieve cockpit met Recaro-kuipstoelen. © GF

Zie deze Mustang Shelby GT500 vooral als een uitstalraam van de technische know-how van de Ford-technici en een eerbetoon aan de Amerikaanse muscle cars die ginder nog altijd op veel bijval kunnen rekenen bij de fans. Om politiek correct te blijven, heeft Ford intussen ook de Mustang Mach-E, een elektrische crossover, in de catalogus staan.Verbruik en uitstoot waren niet de prioriteiten bij de ontwikkeling van de Shelby GT500, wel power en prestaties. Zijn 5,2 liter V8 met compressor produceert 760 pk en 850 Nm koppel. De sprint van stilstand naar 100 km/u lukt in amper 3 seconden. En belangrijk voor de thuismarkt: de 'quartermile' - de spurt over 400 m zoals voor de dragsters - wordt in slechts 11 seconden afgelegd, wat de GT500 meteen een mooi visitekaartje bezorgt.We mochten deze Shelby even aan de tand voelen op het Ford-testterrein in Lommel. Een unieke gelegenheid, want dit model komt niet in de Europese brochure. Wie een exemplaar wil, moet dus zelf voor de invoer zorgen. Het ovaalcircuit hier is uitermate geschikt om die overvloed aan pk's ongebreideld los te laten. En de cavalerie maakt een stevige indruk. De GT500 schiet als een kruisraket uit de startblokken en laat zich verrassend makkelijk besturen.Een goede hulp daarbij leveren de Tremec zeventrapsautomaat met dubbele koppeling en de rijhulpsystemen die het enthousiasme van de bestuurder tijdig intomen en deze potente bolide mee op de goede koers houdt. Tegelijk blijkt de Shelby zeer handelbaar en dus prima geschikt dagelijks gebruik. Al zal hij daar met zijn opzichtig uiterlijk en zijn diep ronkende uitlaat zeker geen onopgemerkte verschijning blijven. En dan kunnen we nog een meevaller melden: in de Verenigde Staten kost de Mustang Shelby GT500 net geen 74.000 $ (omgerekend ca. 62.400 €) en is dus veel goedkoper dan zijn Europese concurrenten.