Ford toont de volledig elektrische Mustang Mach-E 1400. Dit is een uniek prototype dat werd ontwikkeld in samenwerking met RTR Vehicles om het potentieel van de elektrische aandrijving te demonstreren.

Deze unieke Mustang Mach-E met zeven elektromotoren en een hoge downforce, die onmiddellijk na de volledig elektrische Mustang Cobra Jet 1400 van 1400 pk komt, is klaar om te schitteren op het circuit, de dragstrip of in de Gymkhana-race. Het prototype werd gebouwd op basis van het koetswerk van een Mustang Mach-E GT en mikt op een maximumvermogen van 1400 pk.

"Het is nu het perfecte moment om de elektrische technologie te benutten, ervan te leren en ze toe te passen op ons gamma," aldus Ron Heiser, Chief Programme Engineer voor de Mustang Mach-E. "De Mustang Mach-E wordt net als elke andere Mustang voor hem een plezier om mee te rijden, maar dankzij de inspanningen van Ford Performance en RTR is de Mustang Mach-E 1400 helemaal waanzinnig."

De Mustang Mach-E 1400 heeft dus zeven motoren, dat zijn er maar liefst vijf meer dan de Mustang Mach-E GT. Drie ervan zijn bevestigd aan het voordifferentieel en vier aan de achterkant volgens het schijfankerprincipe. Een enkele aandrijfas verbindt ze met de differentiëlen, die een enorm verstelbereik bieden om de wagen in te stellen voor alles gaande van driften tot racen op circuits. De vermogensontplooiing kan gelijkmatig over de voor- en achteras worden verdeeld of volledig naar een van beide worden gestuurd. Ook de aerodynamica werd geoptimaliseerd, met bijzondere aandacht voor de koelkanalen, de frontsplitter vooraan, de winglets en de achtervleugel. En tenslotte bestaat de geïnstalleerde batterij van 56,8 kilowattuur uit nikkel-mangaan-kobaltcellen voor ultrahoge prestaties en een hoge ontladingssnelheid. (Belga)

