Circuit Zolder zet het najaar sterk in met een rijkgevuld raceweekend dat zowel GT's, toerwagens als formulewagens van vroeger en nu aan de start brengt. Het veld krijgt op 6 en 7 september ook een internationaal tintje met vele rijders uit de buurlanden maar ook uit eigen land.

Volgens de organisatoren staat het Motorsport XL Weekend in Zolder voor 'oversize' op elk vlak. Er komen heel veel rijders aan de start, in heel veel verschillende klassen en die zullen heel veel spektakel brengen in wagens van een heel wat verschillende merken, afkomstig uit verschillende tijdperken. Zo komen recente GT's en toerwagens in actie, naast een resem youngtimers en historics.

Op het programma staan de DMV Motorsport Grand Turismo Touring Car Cup en de Dunlop 60 endurance race als hoofdact gepland, terwijl het nevenprogramma wordt verzorgd door de Nederlandse Super Toerwagen Cup, de AvD Histo Race Cup (een serie voor Formule Ford en Formule Opel Lotus eenzitters) en de Porsche Club Historic Challenge met Porsche-modellen uit een recent verleden, van de 944 tot de 997 Cup. Op vrijdag vinden de kwalificaties plaats, waarna op zaterdag geracet wordt. Handig om weten is dat de toegang tot Circuit Zolder tijdens deze meeting gratis is.(Belga)