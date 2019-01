Motorsalon 2019 in Brussels Expo

In het Heizelcomplex worden de paleizen 8 en 9 ingenomen door de motoren en de scooters. Zowat alle merken die in België op de markt zijn, hebben er een stand. Bovendien is er in vergelijking met voorgaande jaren een grotere deelname aan het salon van aanbieders van kleding, helmen en accessoires. Kortom, dit is een niet te missen afspraak voor de motorrijders.

De markt van motoren en scooters doet het prima. De sector mag terugkijken op een zeer goed 2018. Het aantal inschrijvingen steeg met 11% ten opzichte van 2017, zo blijkt uit cijfers van FEBIAC, de Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie. Bij de bromfietsen en speed-pedelecs was er ook sprake van groei: daar ging het totale aantal inschrijvingen in vergelijking met 2017 met bijna 13% omhoog. De zeer goede weersomstandigheden afgelopen jaar is één van de verklaringen daarvoor, maar ook de filedruk in ons land is een factor. Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij FEBIAC: "We zijn ervan overtuigd dat de toenemende verkeersdrukte een motiverende factor is om de aankoop van een scooter of motorfiets te overwegen."

In de top tien van de merken is de koppositie overgenomen door Yamaha dat een kleine voorsprong heeft op BMW. Honda komt op de derde plaats gevolgd door Piaggio (Vespa) en Kawasaki. Er zijn overigens verschillen in evolutie: alle top tien merken gaan er wel op vooruit, maar ze kennen niet allemaal een vooruitgang die gelijkloopt met het marktgemiddelde. Vooral voor Yamaha, Harley-Davidson, KTM en Suzuki zijn er cijfers te noteren die ver boven dat gemiddelde liggen.(Belga)