Na de maatregelen van de federale regering met betrekking tot de coronacrisis zijn de motorfederaties BMB, FMWB en VMBB genoodzaakt om alle sportmanifestaties op te schorten, de toeristische treffens te annuleren en alle vergaderingen uit te stellen tot minstens 3 april.

Zo zal de supermoto van Mettet van komend weekend worden verplaatst naar 21 en 22 november 2020. Ook de enduro van Mettet voorzien op 22 maart zal worden uitgesteld naar een latere datum. Verscheidene andere wedstrijden die in maart waren voorzien, worden eveneens geannuleerd of uitgesteld: de Trial van Chaumont-Gistoux, de Motocross Sidecar in Arendonk of de Trial van Warken. De E-Bike-race in Oostende verschuift naar 27 juni, terwijl de openingsmanche van het endurancekampionschap op circuit nu op 1, 2 en 3 mei is gepland en de Enduro in Binche nog uitkijkt naar een nieuwe datum. Ook de wedstrijden die in Frankrijk en Italië worden georganiseerd zijn intussen geannuleerd.

Tenslotte zijn ook de toeristische treffens, stages en vergaderingen van de federaties getroffen door het coronavirus en worden ze daarom geannuleerd of uitgesteld naar een latere tijdstip.(Belga)

