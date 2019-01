Moto Guzzi V85 TT kost 11.915 euro

De nieuwe Italiaanse trailmotor is vanaf volgende maand te verkrijgen bij de dealer. Deze nieuwe motor heeft een gloednieuw rijwielgedeelte ondanks zijn klassieke look met een omgekeerde veerbenen en achteraan een enkele demper op de achterbrug. De enkele swingarm van de Stelvio werd dus vervangen.

D V85 TT wordt aangedreven door een luchtgekoelde tweecilinder van 853 cc met twee kleppen per cilinder. De motor wordt dwars op de rijrichting gemonteerd en werd eerder al gebruikt in de V9. Er kwamen wel aanpassingen aan het blok, want de Guzzi levert 80 pk en een genereus koppel van 80 Nm, waarvan 80% al beschikbaar is vanaf 3.750 opm.

Dat vermogen zorgt voor vlotte hernemingen bij lage toerentallen. De V85 TT krijgt ook drie rijmodi (road, rain en offroad) die een aparte mapping gebruiken voor het motorbeheer, de ABS en het MGCT (Moto Guzzi Traction Control). Qua aandrijving blijft Moto Guzzi trouw aan de cardanas, net als bij de overige modellen. De machine kan worden afgewerkt met specifieke accessoires zoals zijkoffers, een topcase, verwarmde handvaten en nog veel meer.(Belga)