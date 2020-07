Deze Italiaanse Moto Guzzi V7, is een roadster die vanaf deze zomer ook verkrijgbaar in een speciale S-versie. Enkele details maken het verschil voor puristen.

Er zullen slechts 750 exemplaren (een knipoog naar de cilinderinhoud van de motor) van deze V7 Stone III S worden gebouwd. In de geschiedenis van het merk met de arend herinnert de letter "S" aan de sportieve successen die Guzzi in de jaren zeventig behaalde met legendarische modellen zoals de 750 S (1974) en de V7 Sport (1971). Geïnspireerd door door dit verleden wordt een nakomeling tegevoegd aan et gamma voor 2020.

De V7 III Stone S is het enige model van de V7 III 2020-gamma dat in beperkte oplage wordt gebouwd. De V7 III Stone S maakt het verschil met een verchroomde benzinetank die is uitgerust met een dop van geanodiseerd aluminium. Er komt tevens een aangepaste koplamp en richtingaanwijzers met led technologie. De vormgeving past in de vintage stijl van de V7, maar door de heldere look oogt een en ander erg verfijnd. De koplamp wordt lager gemonteerd zodat die beter past bij de vormtaal van de motor en dat geldt ook voor het korte en elegant gevormde spatbord achteraan. Verder komen er gloednieuwe achteruitkijkspiegels op de uiteinden van het stuur, wat deze Stone S een strak en dynamisch profiel geeft. Een laatste sportief element zijn de diverse rode details zoals de alomtegenwoordige adelaar op beide zijden van de brandstoftank, de veren rond de veerpoten en de naden van het Alcantara zadel.

Deze exclusieve versie van de Stone S kost ?9.840 en is meteen beschikbaar bij de Moto Guzzi dealer.(Belga)

