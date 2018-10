Morgan opent deuren

Een bezoek aan de Morgan-fabriek aan de Pickersleigh Road in Malvern Link (Engeland) voert je terug naar de periode van ambacht in de zuiverste betekenis van het woord. Sinds 1919 bouwt het merk hier wagens, waarvan de huidige versies (de Plus 8, Plus 4, 4/4 en de Aero, om nog te zwijgen van de opmerkelijke 3 Wheeler) nog steeds aansluiten bij de ziel van de eerste creaties van oprichter H.F.S. Morgan. Het is nog altijd een familiebedrijf dat traditioneel vakmanschap levert met inbegrip van de houten chassis. Dat is in feite vooroorlogse technologie en Morgan is wellicht het enige merk dat deze ambacht vandaag nog verder zet.

Dit alles kan u ook zelf ontdekken, want de fabriek opent de deuren voor bezoekers met bijhorende rondleidingen. De eerste data zijn 27 oktober, 24 november 2018 en 26 januari 2019. Verdere mogelijkheden worden later gecommuniceerd op www.morgan-motor.co.uk/factorytours. Geïnteresseerden moeten vooraf reserveren en de prijs is £23 voor volwassenen en £11,75 voor kinderen onder de 11 jaar. Kinderen jonger dan 5 jaar zijn niet toegestaan.(Belga)