Morgan onthult opvallende Plus Six

Morgan levert geen half werk en stelt dat "de nieuwe Plus Six de meest dynamische Morgan is die ooit werd gebouwd". Hij is gebaseerd op het unieke "CX-Generation" aluminium platform, dat 100% meer torsiestijfheid biedt en wordt aangedreven door een BMW 6-cilinder lijnmotor. Voor het eerst in de geschiedenis van het merk uit Malvern Link wordt een turbo (zelfs een bi-turbo) motor gemonteerd.

De karakteristieken werden door Morgan en BMW aangepast aan de Plus Six. Ondanks zijn traditionele architectuur is de Plus Six een gloednieuwe auto, want minder dan 1% van de onderdelen komen van bestaande Morgan-modellen. Dat vertaalt zich in een ruimer interieur dat opnieuw werd ontworpen.

Er wordt echter nog altijd gebruik gemaakt van natuurlijke materialen (hout, leer, enz.) en er zijn veel meer aanpassingsmogelijkheden dan voordien. Qua verbruik belooft Morgan een gemiddeld verbruik van ongeveer 7,4 l/100 km, wat neerkomt op een CO2-emissie van 170 g/km. De Plus Six is nu al beschikbaar in Groot-Brittannië voor 77.995 pond.(Belga)