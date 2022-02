Morgan zal eind februari een nieuw model onthullen en dat wordt weer een driewieler. De Britse constructeur blijft daarmee voor een eigenzinnige aanpak kiezen.

Morgan is een artisanale Britse autobouwer waar de tijd lijkt stil te staan. Het gamma houdt nog steeds vast aan het design en het concept van de stijlvolle roadsters uit de jaren 50 die intussen uniek zijn op de markt van sportwagens. Een variatie op dit thema was de 3 Wheeler, een roadster met twee wielen op de vooras en één enkel wiel achteraan. Een origineel concept dat enig was in zijn soort en de liefhebbers kon bekoren.

Nu kondigt Morgan een opvolger aan die eind februari onthuld zal worden. Van dit nieuwe model zijn al enige tijd geleden schetsen getoond, maar uit het allegaartje van tekeningen werd niemand wijzer en kan alleen afgeleid worden dat de nieuwe driewieler een moderne interpretatie is van zijn voorganger. Misschien iets in de retro-modernistische stijl van de Aero. Afwachten maar.

Zeker is dat voor de aandrijving gebruik gemaakt zal worden van een Ford-driecilindermotor, terwijl ook een elektrische variant meer dan waarschijnlijk is.

Morgan toonde slechts enkele schetsen van zijn nieuwe model. © GF

Morgan is een artisanale Britse autobouwer waar de tijd lijkt stil te staan. Het gamma houdt nog steeds vast aan het design en het concept van de stijlvolle roadsters uit de jaren 50 die intussen uniek zijn op de markt van sportwagens. Een variatie op dit thema was de 3 Wheeler, een roadster met twee wielen op de vooras en één enkel wiel achteraan. Een origineel concept dat enig was in zijn soort en de liefhebbers kon bekoren.Nu kondigt Morgan een opvolger aan die eind februari onthuld zal worden. Van dit nieuwe model zijn al enige tijd geleden schetsen getoond, maar uit het allegaartje van tekeningen werd niemand wijzer en kan alleen afgeleid worden dat de nieuwe driewieler een moderne interpretatie is van zijn voorganger. Misschien iets in de retro-modernistische stijl van de Aero. Afwachten maar.Zeker is dat voor de aandrijving gebruik gemaakt zal worden van een Ford-driecilindermotor, terwijl ook een elektrische variant meer dan waarschijnlijk is.