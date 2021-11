Het automuseum Autoworld aan het Jubelpark zet in het najaar alle zeilen bij met fraaie tentoonstellingen en festiviteiten.

Tot 28 november loopt nog de tentoonstelling over het 100-jarig bestaan van het Circuit van Spa-Francorchamps. Je vindt er een vijftigtal racewagens en een tiental racemotoren die mee de geschiedenis van de Ardense omloop hebben geschreven, naast schaalmodellen en een mooie selectie van historische documenten die het roemruchtige verleden van het Circuit van Spa-Francorchamps prachtig illustreren.

Autoworld. © GF

Tot 7 november zijn er ook nog een 80-tal historische motoren, fietsen en documenten van Gillet te bewonderen in de tentoonstelling die werd samengesteld ter gelegenheid van de 100e verjaardag van dit Belgische motorenmerk.

Op zaterdag 27 november om 14 uur verwelkomt Autoworld dan Sinterklaas in een prachtige oldtimer. Daarna zal de heilige man plaatsnemen op zijn troon in het midden van het museum en heeft hij voor alle brave kindjes van minder dan 12 jaar een mooie verrassing in petto.

Op 17 december start de klassieke grote eindejaarstentoonstelling van Autoworld met als thema dit keer 'Supercar Story'. Tot 23 januari kan je hier meer dan 40 exclusieve sportwagen bekijken die ieder een specifiek hoofdstuk uit één van de grote periodes in de autogeschiedenis belichamen.

Alle tentoongestelde supercars hebben geschiedenis geschreven vanaf de naoorlogse jaren tot 2015. Geen van hen kan nu nog worden gekocht en dat maakt ze nog exclusiever.

Meer info over deze tentoonstellingen en evenementen vind je op www.autoworld.be

Tot 28 november loopt nog de tentoonstelling over het 100-jarig bestaan van het Circuit van Spa-Francorchamps. Je vindt er een vijftigtal racewagens en een tiental racemotoren die mee de geschiedenis van de Ardense omloop hebben geschreven, naast schaalmodellen en een mooie selectie van historische documenten die het roemruchtige verleden van het Circuit van Spa-Francorchamps prachtig illustreren.Tot 7 november zijn er ook nog een 80-tal historische motoren, fietsen en documenten van Gillet te bewonderen in de tentoonstelling die werd samengesteld ter gelegenheid van de 100e verjaardag van dit Belgische motorenmerk.Op zaterdag 27 november om 14 uur verwelkomt Autoworld dan Sinterklaas in een prachtige oldtimer. Daarna zal de heilige man plaatsnemen op zijn troon in het midden van het museum en heeft hij voor alle brave kindjes van minder dan 12 jaar een mooie verrassing in petto.Op 17 december start de klassieke grote eindejaarstentoonstelling van Autoworld met als thema dit keer 'Supercar Story'. Tot 23 januari kan je hier meer dan 40 exclusieve sportwagen bekijken die ieder een specifiek hoofdstuk uit één van de grote periodes in de autogeschiedenis belichamen. Alle tentoongestelde supercars hebben geschiedenis geschreven vanaf de naoorlogse jaren tot 2015. Geen van hen kan nu nog worden gekocht en dat maakt ze nog exclusiever. Meer info over deze tentoonstellingen en evenementen vind je op www.autoworld.be