De nieuwe Mokka wordt het eerste model met het nieuwe frontdesign van Opel. Onder leiding van Mark Adams, vicepresident van Opel Design, is een opvallende voorzijde ontworpen: de Opel Vizor.

Het idee van de Opel Vizor is heel eenvoudig: het werd geïnspireerd op het beschermende vizier van een integraalhelm. Dit design wordt voortaan het nieuwe familiegezicht dat gekenmerkt is door de grille, het merklogo en de koplampen die op vloeiende wijze in één module zijn samengebracht. Het front van de iconische Opel Manta is de belangrijkste inspiratiebron geweest voor het nieuwe familiegezicht van Opel. Voor de nieuwe Mokka hebben de ontwerpers de grille van de Manta letterlijk opnieuw uitgevonden met dubbele koplampen op een zwarte ondergrond, omlijst met een dunne verchroomde rand.

De viziervormige grille van de nieuwe Mokka strekt zich in één vloeiende lijn uit en versterkt de visuele breedte van de auto. Het front bevat zo minder afzonderlijke onderdelen en decoratie die de focus op het strakke paneel met geïntegreerde koplampen verstoort. Het puristische, met precisie vormgegeven Opel Blitz merklogo is centraal op het front geplaatst. Samen met de nieuwste generatie IntelliLux led-matrix koplampen - een hoogtepunt in dit segment - zorgt de voorzijde voor een hoogtechnologische uitstraling. De Opel Vizor wordt de komende jaren een kenmerk van alle Opel-modellen met als doel de techniek in de voorkant van de auto te clusteren.

Het nieuwe frontdesign van Opel sluit naadloos aan op de toekomstige designfilosofie van het merk. De nieuwe generatie van de Mokka toont voor het eerst het nieuwe template voor het front- en achterdesign van toekomstige Opel-modellen.

