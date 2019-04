Moet Fiat fuseren om te overleven?

Urbain Vandormael Expert autosector

Fiat viert dit jaar zijn 120ste verjaardag, maar dat gebeurt minder feestelijk en uitbundig dan gebruikelijk. FCA (Fiat/Chrysler) maakt namelijk wel nog winst maar is slecht gewapend voor de toekomst. Het autoconcern heeft de voorbije jaren (te) weinig geïnvesteerd in alternatieve aandrijvingssystemen. Wil FCA op termijn overleven, is het aangewezen op een partner die deze toekomsttechnologie wel in huis heeft.

Wie nu de elektrische trein mist, raakt hopeloos achterop en kan een kruis maken over zijn toekomst.