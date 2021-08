Couturier Paul Smith houdt zich voortaan ook bezig met auto's. Eind vorig jaar gaf de gevierde modedesigner aan dat hij met het Britse automerk Mini ging samenwerken.

De Mini Strip die het eerste resultaat is van deze samenwerking staat voor drie elementaire waarden: eenvoud, transparantie en duurzaamheid. De auto is een 'one-off' en zal voor alle duidelijkheid niet in deze vorm op de markt komen, maar hij biedt wel enkele verfrissende ideeën om autodesign te verduurzamen.

Smith vertrok van de 100% elektrisch aangedreven Mini SE. Hij stripte de Mini en wilde enkel de meest essentiële elementen overhouden. Zo verdween de vloerbekleding, de afwerking van de raamstijlen en het dak is vervaardigd van transparant maar duurzaam kunststof waardoor je de structuur van de auto ziet.

Smith hield ook rekening met een eenvoudig recyclageproces wanneer het voertuig op het einde van zijn levenscyclus komt. Zo worden de voor- en achterschort met zichtbare schroeven bevestigd en de elementen worden via 3D-printing van gerecycleerd plastic vervaardigd. Voor de interieurafwerking van de deurpanelen geeft Smith via de typisch felle kleurcombinaties aan dat het om werk van zijn hand gaat. Ook het koetswerk wordt minimalistisch behandeld want het blanke staal wordt slechts beschermd door één dunne laag vernis, waar je zelfs de schuursporen van de metaalbewerking doorheen ziet.

