Aan de vooravond van de lancering van de Mégane E-Tech, een cruciaal 100 % elektrisch model in het C-segment, wil Renault betere laadoplossingen voor thuis en onderweg aanbieden.

Via de Mobilize-diensten wil Renault een apart 'merk' in het leven roepen om elektrisch aangedreven voertuigen op een efficiënte en betaalbare manier te kunnen laden. Mobilize wil verder gaan dan het verkopen van laadpalen, want het neemt ook de installatie ervan voor zijn rekening en adviseert klanten over mogelijk aanpassingen aan de thuisinstallatie.Mobilize biedt ook de mogelijkheid om op een intelligente manier te laden via slimme laadunits die het laadvermogen moduleren al naargelang er andere (prioritaire) verbruikers in een woning worden aangekoppeld. Verder biedt Mobilize Power Solutions via Smart Charge ook de kans om optimaal gebruik te maken van groene stroom (bijvoorbeeld via bestaande zonnepanelen) om de elektriciteitsfactuur te drukken en de CO2-voetafdruk van de elektrische wagen tot een absoluut minimum te beperken. Tot slot voorziet de Mobilize Charge Pass energiebevoorrading in 25 landen via één laadpas. Klanten van de Renault Mégane E-TECH krijgen bovendien een kaart met een laadtegoed dat zij in het netwerk met ruim 260.000 laadpunten kunnen gebruiken. Dit netwerk is naadloos geconnecteerd met de snellaadinfrastructuur van het bestaande IONITY-netwerk.