Mobicar 2018 in Brussels Expo

Je vindt er ruim 600 nieuwe modellen, accessoires en tal van handige diensten. Om daarin het overzicht te behouden is het salon in drie zones verdeeld: één voor caravans, een tweede voor motorhomes, en een laatste voor toebehoren en diensten. Dit is uiteraard een gedroomde gelegenheid om plaats te nemen in het model van je dromen, maar misschien ook om er een testrit mee te maken aangezien dit eveneens tot de mogelijkheden behoort. Vooraf inschrijven op de website www.mobicar.be is daarvoor wel noodzakelijk.

Het salon biedt ook interessante koopjes op stockmodellen. Verder zorgt de verkiezing van de 'Caravan en Motorhome van het jaar' voor extra animatie op het salon. Door hieraan deel te maken, maak je bovendien kans op een waardebon van 500 euro bij één van de aanwezige exposanten. De genomineerde modellen zijn te herkennen aan de stickers op de voertuigen.

Tenslotte kunnen bezoekers met hun eigen motorhome terecht op parking C, waar ze meteen mogen overnachten voor de prijs van 10 euro per nacht.(Belga)