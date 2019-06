Precies tien jaar geleden lanceerde Mitsubishi zijn eerste volledig elektrische model, de i-MIEV. Het was een erg compact stadswagentje met een volledig elektrische aandrijving.

De i-MIEV was één van de eerste elektrisch aangedreven modellen die bij ons op de markt kwam. Het was niet alleen één van de pioniers, maar het wagentje werd ook als Citroën C-Zero en Peugeot Ion verkocht. Alle drie waren het precies dezelfde wagentjes met dezelfde specificaties, maar voor de Franse PSA-merken was het een manier om op korte termijn en zonder al te grote investeringen de 'elektrische trein' niet te missen. De i-MIEV kende een beperkt succes, maar was voor Mitsubishi vooral een showcase voor de knowhow van de constructeur. Vandaag heeft Mitsubishi geen 100% elektrisch model in het gamma, maar de Outlander PHEV kan weldegelijk 100% elektrisch rijden. Deze plug-in hybride SUV kreeg recent een grondige facelift en het is wereldwijd de best verkochte plug-in hybride SUV, want sinds de lancering van de eerste generatie werden er al ruim 200.000 exemplaren van verkocht. Met de PHEV-technologie wil Mitsubishi straks ook een thuissysteem aanbieden waarbij de batterij van de auto een actieve rol kan spelen in de stroomhuishouding van een gezin, omdat de wagen ook in staat is om stroom te leveren aan de woning wanneer de energievraag groot is. (Belga)