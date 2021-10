Mitsubishi heeft zijn nieuwe Outlander plug-inhybride voorgesteld. Dat model kende bij ons veel bijval maar het staat toch een onzekere toekomst te wachten.

Het Japanse merk had een echte meevaller met de vorige modelreeks van de Outlander PHEV die in zijn segment als één van de eerste producenten kon uitpakken met een fiscaal interessante plug-inhybride en daardoor bijzonder goed scoorde in onze contreien. Maar tegelijk ontvouwde Mitsubishi zijn Europese commerciële strategie die erop neerkwam dat eigenlijk de aftocht werd geblazen. Intussen is nog altijd onduidelijk welke plannen de constructeur nu eigenlijk heeft in ons land en de rest van Europa.

Een nieuwe look met een bekende aandrijflijn. © GF

Er worden nog altijd nieuwe modellen gelanceerd waarvan eveneens onduidelijk of we die ooit op onze wegen zullen zien. Zo toonde Mitsubishi zopas zijn vernieuwde Outlander PHEV. Uiterlijk is die vrijwel identiek aan de eerdere versie met de 2,5 liter benzinemotor, met een stoer voorkomen waarbij de losstaande koplampen de voorpartij een duidelijk eigen karakter geven. Ook het interieur neemt de strakke stijl over en heeft een zevenzitsconfiguratie die handig kan zijn voor grote gezinnen.

Deze stekker-SUV rust op het CMD-CD-platform dat gedeeld wordt met Nissan voor onder andere de Qashqai. De auto maakt voor zijn aandrijving gebruik van een upgrade van de plug-inhybride S-AWC-aandrijflijn die we al kennen van de vorige generatie van de Outlander PHEV. Die bestaat uit een batterijpakket van 13,8 kWh en drie elektromotoren die bijstand leveren aan de 2,4 liter benzinekrachtbron.

Het klinkt allemaal veelbelovend en verleidelijk, maar momenteel ziet het er niet naar uit dat de nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV binnenkort op onze wegen te zien is.

Een strak en functioneel interieur met 7 zitplaatsen. © GF

