Mitsubishi lanceert in Japan een SUV/crossover versie van zijn Kei Car. Hoewel het niet meteen de bedoeling is om dit model naar Europa te brengen, zou dit geen gek idee voor onze overvolle Europese steden.

Kei Cars zijn een categorie stadsvoertuigen die aan de volgende eisen voldoen: een lengte van minder dan 3,40 meter, een breedte van minder dan 1,48 meter, een hoogte van niet meer dan 2 meter en een motor met een maximale cilinderinhoud van 660 cc. Kortom, het zijn niet meteen 'dream cars', maar dankzij de compacte afmetingen zijn ze ideaal om in de stad te gebruiken en te parkeren. Bovendien zijn ze zuinig en genieten ze een gunstig fiscaal regime. Mitsubishi lanceert begin dit jaar zijn nieuwe eK X Space en eK Space. In het geval van de X Space geeft Mitsubishi hem enkele SUV-trekjes omdat dit segment wereldwijd blijft groeien. Verder adopteert de eK Space technologieën, veiligheid en infotainment van "klassieke" auto's. We denken dan aan noodremhulp voor de stad, rijstrookasistent en een vermoeidheidsasitent zodat deze compacte wagentjes niet enkel zuinig, maar ook veiligg zijn. Het interieur werd ontworpen om zoveel mogelijk ruimte te bieden, zodat ook volwassenen comfortabel zitten. Achteraan worden overigens schuifdeuren gemonteerd, wat handig is in nauwe parkeerplaatsen. De eK X Space is ook uitgerust met afdaalhulp, wat interessant is wanneer men van een gladde helling rijdt, of wanneer men op een steile parking moet rijden in de stad. Kortom, deze modellen bieden een oplossing voor tal van mobiliteitsproblemen. Ze kampen enkel met een "imago" dat (nog?) niet wordt gesmaakt door automobilisten op het Oude Continent... (Belga)

Kei Cars zijn een categorie stadsvoertuigen die aan de volgende eisen voldoen: een lengte van minder dan 3,40 meter, een breedte van minder dan 1,48 meter, een hoogte van niet meer dan 2 meter en een motor met een maximale cilinderinhoud van 660 cc. Kortom, het zijn niet meteen 'dream cars', maar dankzij de compacte afmetingen zijn ze ideaal om in de stad te gebruiken en te parkeren. Bovendien zijn ze zuinig en genieten ze een gunstig fiscaal regime. Mitsubishi lanceert begin dit jaar zijn nieuwe eK X Space en eK Space. In het geval van de X Space geeft Mitsubishi hem enkele SUV-trekjes omdat dit segment wereldwijd blijft groeien. Verder adopteert de eK Space technologieën, veiligheid en infotainment van "klassieke" auto's. We denken dan aan noodremhulp voor de stad, rijstrookasistent en een vermoeidheidsasitent zodat deze compacte wagentjes niet enkel zuinig, maar ook veiligg zijn. Het interieur werd ontworpen om zoveel mogelijk ruimte te bieden, zodat ook volwassenen comfortabel zitten. Achteraan worden overigens schuifdeuren gemonteerd, wat handig is in nauwe parkeerplaatsen. De eK X Space is ook uitgerust met afdaalhulp, wat interessant is wanneer men van een gladde helling rijdt, of wanneer men op een steile parking moet rijden in de stad. Kortom, deze modellen bieden een oplossing voor tal van mobiliteitsproblemen. Ze kampen enkel met een "imago" dat (nog?) niet wordt gesmaakt door automobilisten op het Oude Continent... (Belga)