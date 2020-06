De invoerder van Mitsubishi in België gaat van start met de online-verkoop van wagens. In plaats van naar de showroom te gaan, kan de klant zijn wagen voortaan ook op een eenvoudige manier volledig online aankopen.

Via een gebruiksvriendelijke site kan je je wagen uitkiezen, bestellen en meteen ook het reservatiebedrag online betalen. Mitsubishi is daarmee één van de eerste automerken in België die ook wagens volledig online verkoopt naast de vertrouwde kanalen.

De rol van de concessiehouder in dit digitale gebeuren wordt er trouwens zeker niet beperkter op. Van zodra de bestelling geplaatst is, wordt de klant in contact gebracht met de dichtstbijzijnde verdeler of de verdeler van zijn of haar keuze. Die volgt de bestelling verder op, staat ter beschikking van zijn klant voor alle vragen en levert de wagen ook af.

De lancering van het online-aankoopverhaal gaat ook gepaard met de verkoop van een reeks stockwagens met kortingen tot 7.000 euro. Dit is het ideale platform om deze nieuwigheid te ontdekken en betekent meteen ook een financieel buitenkansje voor de klant die op zoek is naar een nieuwe wagen. (Belga)

