Mitsubishi komt met vernieuwde pick-up

Mitsubishi is een belangrijke speler op de 4x4-markt en deze pick-up is daarop geen uitzondering. Binnen zijn segment is deze L200 niet de grootste, maar hij maakt het verschil door onvoorwaardelijke offroad eigenschappen te verzoenen met het comfort van een personenwagen. De nieuwe versie krijgt een nieuwe neus die perfect in lijn ligt met Mitsubishi's jongste modellen zoals de Outlander PHEV en de Eclipse. Dat merk je voornamelijk aan de specifiek ogende bumper in combinatie met de smalle koplampen.

Vandaag krijgen we een eerste glimp te zien van de vernieuwde L200. De timing is overigens niet toevallig, want de eerste Mitsubishi pick-up kwam precies 40 jaar gelden op de markt. Inmiddels werden wereldwijd - over de generatie heen ruim 4,7 miljoen exemplaren van dit werkpaard verkocht. Op 9 november zal Mitsubishi de nieuwe generatie onthullen en dan zal ook duidelijkheid zijn over de motorisatie. Momenteel wordt deze pick-up aangedreven door een 2.4 liter grote viercilinder turbodieselmotor.(Belga)