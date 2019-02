Mitsubishi frist ASX nogmaals op

De Mitsubishi ASX werd in 2010 gelanceerd en kreeg intussen twee updates (in 2012 en 2016) voor deze nakende facelift. Die opfrisbeurt geeft de SUV een imposantere neuspartij in de 'Dynamic Shield' huisstijl, terwijl ook meteen achterzijde werd bijgewerkt met nieuwe lichtblokken en een skidplate onder de bumper. Bovendien zijn er enkele nieuwe laktinten beschikbaar: Sunshine Orange, Red Diamond en Oak Brow. In het interieur valt vooral het grotere infotainmentscherm op en is er nu ook een TomTom-navigatiesysteem beschikbaar.

Even belangrijk nieuws valt er onder de motorkap te melden, waar de 1,6 liter benzinemotor vervangen werd door de 2,0 liter MIVEC, die naar keuze aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een CVT-automaat is gekoppeld. Het exacte vermogen werd nog niet bekendgemaakt, maar het zal wellicht richting 150 pk gaan. De ASX zal leverbaar zijn met twee- of vierwielaandrijving en wordt in de lente bij de dealers verwacht.(Belga)