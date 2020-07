De Japanse constructeur Mitsubishi maakte zonet bekend dat ze op de Europese markt geen nieuwe modellen meer zullen lanceren. De verkoop van de modellen die vandaag in het gamma zitten zal evenwel verder worden gezet.

Eén en ander werd zopas bevestigd in een persbericht dat door de constructeur werd uitgestuurd. Eén en ander zou een gevolg zijn van de verliezen die zich voor het tweede jaar op rij opstapelen. Nochtans levert de constructeur de best verkopende plug-in hybride SUV op de Europese markt. Deze Outlander PHEV zou wel te koop blijven, al zou het wellicht om een uitverkoopstrategie van de bestaande voorraad zijn. De aftersales activiteiten zouden wel gegarandeerd blijven. In België worden de invoeractiviteiten verzorgd door Beherman. Tot nu toe werden er geen verdere details bekend gemaakt en is nog niet duidelijk wat dit ook voor het bestaande dealernet zal betekenen. Deze beslissing van de constructeur heeft mogelijk ook gevolgen voor de Alliantie tussen de constructeurs Renault, Nissan, Daimler en uiteraard Mitsubishi. In 2016 verwierf Nissan immers een participatie van 34% in Nissan. Of dit ook een invloed zal hebben op de aanwezigheid van Nissan op de Europese markt valt af te wachten. Een maand geleden werden de geruchten dat ook Nissan Europa zou verlaten door de constructeur echter met klem ontkend, maar in tussentijd is de economische situatie niet verbeterd. (Belga)

