De vrachtwagenafdeling van Mercedes heeft zopas achteruitkijkcamera's (MirrorCam) op het gamma geïntroduceerd. Deze technologie is veel meer dan een gadget, want het systeem maakt de vrachtwagens zuiniger en het kan eveneens levens sparen.

Spiegel-camera's winnen aan populariteit in de automotive sector. Velen beschouwen het systeem als een duur gadget dat weinig meerwaarde biedt. Los daarvan biedt de technologie economische en veiligheidsvoordelen, dixit Mercedes Trucks.

Conventionele vrachtwagenspiegels zijn groot en zijn daarom weinig efficiënt qua aerodynamica en zichtbaarheid. Door het gebruik van display's (15 inch) in het passagierscompartiment worden de "trekkers" veel aerodynamischer, wat een brandstofbesparing van ongeveer 1,5% oplevert. De klassieke spiegels zijn breed en hebben een groot oppervlak links en rechts naast de voorruit. Door ze te vervangen door camera's in combinatie mer schermen wordt het zicht van de bestuurder, vooral op kruispunten, bij het manoeuvreren en in scherpe bochten, aanzienlijk verbeterd. De vrachtwagenbestuurder heeft op die manier een veel betere kijk op fietsers, motorrijders en voetgangers. Conventionele spiegels worden in een vaste positie afgesteld, zodat de chauffeur in bochten niet langer het einde van zijn combinatie kan zien. De MirrorCam daarentegen draait het camerabeeld mee in de richting van de binnenkant van de bocht zodat de bestuurder altijd het einde van de aanhanger blijft zien. De helderheid en zelfs de zoom kan worden aangepast tijdens scherpe manoeuvres (bv bij het leveren van goederen).

De Mercedes Actros is de eerste vrachtwagen die met deze technologie wordt uitgerust.(Belga)

Spiegel-camera's winnen aan populariteit in de automotive sector. Velen beschouwen het systeem als een duur gadget dat weinig meerwaarde biedt. Los daarvan biedt de technologie economische en veiligheidsvoordelen, dixit Mercedes Trucks.Conventionele vrachtwagenspiegels zijn groot en zijn daarom weinig efficiënt qua aerodynamica en zichtbaarheid. Door het gebruik van display's (15 inch) in het passagierscompartiment worden de "trekkers" veel aerodynamischer, wat een brandstofbesparing van ongeveer 1,5% oplevert. De klassieke spiegels zijn breed en hebben een groot oppervlak links en rechts naast de voorruit. Door ze te vervangen door camera's in combinatie mer schermen wordt het zicht van de bestuurder, vooral op kruispunten, bij het manoeuvreren en in scherpe bochten, aanzienlijk verbeterd. De vrachtwagenbestuurder heeft op die manier een veel betere kijk op fietsers, motorrijders en voetgangers. Conventionele spiegels worden in een vaste positie afgesteld, zodat de chauffeur in bochten niet langer het einde van zijn combinatie kan zien. De MirrorCam daarentegen draait het camerabeeld mee in de richting van de binnenkant van de bocht zodat de bestuurder altijd het einde van de aanhanger blijft zien. De helderheid en zelfs de zoom kan worden aangepast tijdens scherpe manoeuvres (bv bij het leveren van goederen).De Mercedes Actros is de eerste vrachtwagen die met deze technologie wordt uitgerust.(Belga)