Mini viert 60ste verjaardag, wereldpremière in Brussel

Deze verjaardageditie is beschikbaar met 3 of met 5 deuren en maakt het verschil met zijn exclusieve look. Er worden vijf exclusieve tinten gereserveerd, waaronder deze kleur in racing green. Het dak wordt naar keuze zwart of wit afgewerkt. De tweekleurige Spoke-velgen en het bruin lederen interieur (met striping) vervolledigen de zeer Britse look van deze Mini.

Om aan te tonen dat de Mini in zijn carrière van 60 jaar danig is geëvolueerd, is deze Mini voorzien van LED-koplampen en in de achterlichten werd zelfs een Engelse vlag geïntegreerd. Verder komt er een erg volledige uitrusting en specifieke logo's zetten het specifieke karakter van dit model in de verf. Onder de motorkap biedt deze Mini de keuze uit twee benzine- en twee dieselmotoren met vermogens tussen 136 en 192 pk.