Mini Belux stelt zijn vloot testwagens ter beschikking van horecabedrijven die door de nationale lockdown nog enkel thuisgeleverde maaltijden kunnen aanbieden.

Door de lockdown staan de test- en marketingwagens van Mini Belux noodgedwongen stil. "Het idee ontstond al snel om die in te zetten waar ze op dit moment het meest nuttig kunnen zijn", zegt Marketing Manager Joachim Sas van Mini Belux. Oprichter en CEO Gunther Ghysels van Get Driven had dezelfde reflex: "Het aantal zakelijke verplaatsingen met privé-chauffeur is momenteel tot amper een handvol ritten per week beperkt, een schril contrast met de 50+ dagelijkse ritten in normale omstandigheden. We kunnen dus over een groot aantal beschikbare chauffeurs beschikken."

Concreet bieden Mini en Get Driven vanaf dinsdag 7 april aan 15 Belgische horecazaken vier weken lang wagen én chauffeur aan om thuisgeleverde maaltijden mogelijk te maken. "We hopen hier voornamelijk Belgische restaurants en brasserieën te helpen die momenteel terugvallen op takeaway en home delivery maaltijden. Zaken die nét buiten de grootsteden gelegen zijn en dus geen beroep kunnen doen op bestaande thuisleverdiensten zoals Deliveroo of Uber Eats," legt Joachim Sas uit.

Horecauitbaters kunnen nog tot maandagmiddag 6 april een aanvraag indienen via www.keepyourdrive.be. Op basis van de ingestuurde aanvragen en het leveringspotentieel zullen 15 horecazaken geselecteerd worden die vanaf 7 april vier weken lang kunnen beschikken over de aangeboden bezorgdienst. Dit zowel tijdens een middag- alsook avondshift, 5 dagen per week. Bovenop dit initiatief hanteert Get Driven gedurende deze periode ook een verlaagd tarief van ?49,95 per shift van 3 uur voor restaurantuitbaters die beroep willen doen op een chauffeur om bestelde maaltijden thuis te bezorgen. (Belga)

