Het Britse bedrijf David Brown Automotive kondigt de lancering aan van een Mini Remastered model. Het sterk getunede klassieke Mini naar aanleiding van de 60ste verjaardag en daarom zullen er ook slechts 60 exemplaren van worden gebouwd.

De eerste generatie Mini werd op 26 augustus 1959 onthuld. Vandaag toont David Brown Automotive twee teaserbeelden van de Mini Remastered die in samenwerking met restaurateur Oselli zal worden gebouwd. Net als andere producten van David Brown Automotive zal dit nieuwe model andermaal vakmanschap in een klassiek koetswerk combineren met moderne technologie en comfort. Daarom zullen ook de motorprestaties veel hoger liggen dan die van de klassieke Mini. Het gespecialiseerde team van Oselli heeft een schat aan ervaring in het restaureren en verbeteren van motoren en het prepareren van auto's voor (klassieke) competitiedoeleinden. David Brown Automotive zal de eerste exemplaren van deze uitzonderlijke Mini onthullen op de Goodwood Revival die plaats vindt op het oude circuit van Goodwood gedurende het weekend van 13 tot 15 september. Liefhebbers van het genre zullen nog even moeten wachten op het prijskaartje en de technische specificaties.(Belga)