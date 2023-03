Mini neemt afscheid van de break

De breakversie van de Mini verdwijnt uit het gamma, maar krijgt een waardig afscheid met de beperkte reeks Final Edition.

Mini gaat zijn gamma de komende jaren grondig herschikken. Niet alleen met een verdere elektrificatie van de aandrijvingen, maar ook met nieuwe koetswerken. Uit de nieuwe generatie komt weer een driedeurs die voortaan Mini Cooper zal heten. Maar de Clubman break en de vijfdeurs variant worden vervangen door de Mini Aceman, een SUV met vijf deuren die volgend jaar op de markt komt.

1969 stuks

Als afscheid krijgt de Mini Clubman nog een beperkte reeks Final Edition met een rijkelijke uitrusting en een specifieke afwerking. Er zullen slechts 1.969 exemplaren van gemaakt worden die voor 45.790 euro bij de Mini-dealer vertrekken. Dat aantal is geen toeval, want het verwijst naar 1969, het jaar waarin de British Motor Corporation de Clubman-versie van de oorspronkelijke en door Alec Issigonis ontworpen Mini op de markt bracht.

Deze Mini Clubman Final Edition gebruikt als basis de Cooper S-versie en wordt in wit, zwart of zilver geleverd, waarbij koperkleurige accenten, onder andere voor de grille, de velgen en de striping voor een exclusieve touch zorgen, naast badges op het koetswerk en in het interieur.