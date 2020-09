nieuws

Mini lanceert Paddy Hopkirk Edition

Mini lanceert een bijzondere versie van de Mini Cooper S als hommage aan Paddy Hopkirk, die in 1964 de Rally van Monte Carlo won aan het stuur van een Mini. Deze bijzondere versie is te herkennen aan de rode koetswerkkleur, het witte dak, de witte lijn over het koetswerk en het legendarische startnummer 37.

Mini lanceert Paddy Hopkirk Edition © belga