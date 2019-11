Mini heeft stelt de nieuwste en vooral snelste telg uit gamma voor onder de Californische zon. Van de 306 pk krachtige versie van de John Cooper Works GP zullen wereldwijd slechts 3.000 exemplaren worden gebouwd.

De GP-serie van de Mini Hatch 3-deurs is een bijzonder exclusief model. De eerste generatie kwam in 2006 op de markt en de tweede versie zag in 2013 het levenslicht, kort na de lancering van de nieuwe Mini. Bij de huidige generatie gaat Mini werkelijk tot het uiterste.

De 2-liter turbomotor levert 306 pk, net als bij de Countryman en de Clubman JCW, maar door het lichtere koetswerk en de doorgedreven aerodynamica haalt de Mini een topsnelheid van 265 km/u. De oefening van 0 tot 100 km/u lukt in 5,2 s zodat deze speciale Mini niet moet onderdoen voor rasechte sportievelingen.

Vergeleken met de normale JCW, werd het onderstel 10 mm verlaagd. Dankzij het sperdifferentieel krijgt de vooras het vermogen ook op het asfalt en er worden eveneens ruim bemeten remmen gemonteerd (360x30 mm vooraan). De gesmede lichtmetalen velgen meten 18 duim en zijn gebaseerd op het ontwerp van de velgen van de vorige generaties Mini JCW GP. Men mikt vooral op liefhebbers van het genre die deze JCW GP kopen omwille van de prestaties en zijn uitstraling.

De XXL-achtervleugel, de extra luchtinlaten en tal van aerodynamische elementen geven deze stadswagen de look van een competitiewagen. Het is echter vooral de dakspoiler die de show steelt en de bijzondere sportuitlaat levert een diepe en krachtige brom. Het interieur biedt slechts plaats aan twee inzittenden, de achterbank werd opgeofferd om gewicht te besparen en een stabilistorstang komt in de plaats en doet ook dienst als bagagesteun. Deze versie zal ongeveer 45.000 euro kosten.(Belga)