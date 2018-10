Mini Cooper S GT Limited Edition

Deze Mini Cooper S driedeurs GT Limited Edition is een initiatief van Mini Belux, zodat de 100 exemplaren van deze speciale reeks voorbehouden blijven aan de Belgische en Luxemburgse markt. Men vond de inspiratie bij de legendarische Mini 1275 GT, die tussen 1969 en 1980 werd gebouwd en heel wat sportieve successen boekte. Met zijn 60 pk onder motorkap zette deze wagen in die tijd opmerkelijke prestaties neer met een sprint van 0 tot 100 km/u in 13,5 seconden en een topsnelheid van 140 km/u. Dit was ook de eerste Mini uitgerust met een toerenteller.

Uiteraard heeft ook de Mini Cooper S driedeurs GT Limited Edition een toerenteller op het dashboard en verder werd hij extra sportief uitgedost in de stijl van zijn illustere voorganger. Het koetswerk krijgt een exclusieve bestickering met de opdruk 'GT' en rode accenten op de voor- en achterspoiler, de zijspiegels, de flanken en het dak. Die stijl werd in het interieur doorgetrokken met eveneens de nodige rode elementen en de vermelding 'GT Limited Edition', op onder andere de deurdrempels. Verder krijgt deze beperkte reeks meteen tal van extra's en is daarmee rijkelijk uitgerust.

Voor de aandrijving zorgt nog steeds de 192 pk sterke 2 liter turbobenzinemotor die op zijn beurt pittige prestaties garandeert. Liefhebbers kunnen de Mini GT Limited Edition nu bestellen voor 38.600 euro. Wacht echter niet te lang, want de productie wordt stopgezet bij 100 exemplaren.(Belga)