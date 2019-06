Mini plaatste een grotere batterij in de plug-inhybride versie van de Cooper S E Countryman All4 waardoor de CO2-uitstoot onder de 50 gr/km zakt en deze variant fiscaal zeer interessant blijft.

Deze nieuwe update van de Mini Cooper S E Countryman is van zijn zuiver technische aard op het niveau van de elektrische installatie om de CO2-uitstoot verder te reduceren. Niet dat deze SUV zo¿n grote vervuiler was. Mini anticipeert gewoon op de strenger wordende emissienormen door een grotere batterij in het hybride systeem te monteren. Hiermee wordt het rijbereik groter dan 50 kilometer in de WLTP testcyclus en zakt de CO2-uitstoot onder de grens van 50 gr/km zodat dit model ook na 2020 100% fiscaal aftrekbaar blijft. De batterijcapaciteit van de Mini Cooper S E Countryman ALL4 stijgt hiermee van 7,7 kWh naar 9,6 kWh (met een netto capaciteit 8,82 kWh). De omvang van de batterij wijzigt echter niet, want de ingenieurs zijn erin geslaagd de batterijtechnologie verder te laten evolueren en zo ongeveer 57 km e-range (NEDC 2.0) aan te bieden. Deze hybride Mini koppelt nog steeds een 1,5 liter turbobenzinemotor met 136 pk aan een 88 pk sterke elektromotor en kan een systeemvermogen van 224 pk en een gecombineerde maximumkoppel van 385 Nm voorleggen. Deze vernieuwde Mini Cooper S E Countryman kost 39.500 euro en wordt geleverd met zowel een thuislaadkabel als een snellaadkabel voor onderweg. (Belga)