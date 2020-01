Mini toont een bijzondere Side Walk versie van de Mini Cabriolet, één van de laatste compacte cabriomodellen op de markt.

De constructeur recycleert de benaming 'Side Walk' van de eerste generatie 'New Mini', die het op de tweedehandsmarkt nog steeds heel goed doet. Deze versie zal een exclusieve uitrusting krijgen in combinatie met erg zomerse accenten. Hij wordt als wereldpremière getoond op het Autosalon van Brussel (en is er tot volgende zondag te zien) en de Mini Cabriolet Side Walk vanaf maart wereldwijd beschikbaar zijn.

Hij maakt het verschil met de nieuwe blauwe 'Deep Laguna' koetswerkkleur, maar klanten kunnen ook nog steeds kiezen voor klassieke kleurkaart (zwart, grijs, wit). De elektrische softtop krijgt ook een exclusieve decoratie. Binnen hebben de inzittenden recht op gepersonaliseerde MINI Yours Leather Lounge Sidewalk-stoelen. Hun antracietkleurige leer wordt afgewerkt met contrasterende stiknaden in blauw en geel. Er zijn nog tal van andere gele en blauwe interieurdetails die de Side Walk personaliseren. Prijzen en details via de Mini-dealer.(Belga)

De constructeur recycleert de benaming 'Side Walk' van de eerste generatie 'New Mini', die het op de tweedehandsmarkt nog steeds heel goed doet. Deze versie zal een exclusieve uitrusting krijgen in combinatie met erg zomerse accenten. Hij wordt als wereldpremière getoond op het Autosalon van Brussel (en is er tot volgende zondag te zien) en de Mini Cabriolet Side Walk vanaf maart wereldwijd beschikbaar zijn. Hij maakt het verschil met de nieuwe blauwe 'Deep Laguna' koetswerkkleur, maar klanten kunnen ook nog steeds kiezen voor klassieke kleurkaart (zwart, grijs, wit). De elektrische softtop krijgt ook een exclusieve decoratie. Binnen hebben de inzittenden recht op gepersonaliseerde MINI Yours Leather Lounge Sidewalk-stoelen. Hun antracietkleurige leer wordt afgewerkt met contrasterende stiknaden in blauw en geel. Er zijn nog tal van andere gele en blauwe interieurdetails die de Side Walk personaliseren. Prijzen en details via de Mini-dealer.(Belga)