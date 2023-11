Mini brengt nieuwe Countryman John Cooper Works

De sportiefste versie van de Mini SUV is nu leverbaar en zorgt nog altijd voor een portie rijplezier.

Het Mini-gamma kreeg recent nieuwe versies. Zo werd ook de volgende generatie van de Countryman SUV onthuld, in varianten met verbrandingsmotoren, plugin-hybrides en zuiver elektrische aandrijvingen. Nu wordt daar ook de hypersportieve John Cooper Works aan toegevoegd. Die herken je meteen aan het sportievere design van de grille, bumpers en velgen, terwijl ook het interieur een grondige restyling onderging. Functioneel blijft deze SUV wel, aangezien hij zelfs een maatje groter werd en een kofferruimte van 460 liter en een met 13 centimeter verschuifbare achterbank biedt.

Onder de motorkap schuilt nog altijd de 2 liter turbomotor op benzine die nu 300 pk en 400 Nm koppel naar de vier wielen sluist. Dit is iets minder power dan de vorige generatie, maar nog steeds ligt het tempo hoog in de Mini Countryman John Cooper Works met een spurt van 0 naar 100 km/u in 5,4 seconden en een topsnelheid van 250 km/u.

Rijplezier verzekerd

Daarbij werd er door Mini ook op toegekeken dat het rijplezier wordt behouden met aangepaste rijprogramma’s voor wie graag geniet van het potentieel van deze sportiefste Countryman. Die beschikt namelijk over een Go-Kart Mode, waarin de gasrespons en de stuurinrichting directer reageren en de speakers extra gesimuleerd motorgeluid de cockpit insturen.

De Mini Countryman John Cooper Works is nu in ons land beschikbaar en kost 54.950 euro.