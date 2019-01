Minder bestuurders betrapt op rijden met rode diesel in 2018

Vorig jaar zijn er in België 1.041 personenwagen- of vrachtwagenbestuurders betrapt die reden met zogenaamde rode diesel of huisbrandolie. In 2017 waren het er nog 1.208. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Nochtans werden er in 2018 meer controles uitgevoerd: 60.208 ten opzichte van 59.860 een jaar eerder.