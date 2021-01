Militem is een Italiaans luxemerk dat tot de verbeelding sprekende Amerikaanse iconen personaliseert met knowhow, klasse en smaak 'made in Italy'. Het resultaat zijn ruwe bolsters voor het topsegment.

Militem wil voertuigen aanbieden die niet bestaan in het huidige gamma van constructeurs. Het merk biedt exclusief maatwerk en dat is een niche in de autosector die in volle expansie is. De potentiële klanten zijn op zoek naar originaliteit en willen een unieke look zodat ze zich kunnen onderscheiden van de massa.

Elk model maakt het verschil met een koetswerk dat wordt verbreed met elementen uit carbon. Op technisch vlak worden specifieke onderdelen aangepast zoals het ophangingssystemen, maar er zijn ook dubbele uitlaten en exclusieve 20 duimsvelgen die de wegligging verbeteren en de rijsensaties verhogen.

Binnenin ligt de klemtoon op elegantie, goede smaak en typisch Italiaans vakmanschap. Voor elk Militem-voertuig is ongeveer 30 vierkante meter leder nodig. Dat wordt overigens met de hand bewerkt en het is verkrijgbaar in 14 tinten.

Het gamma bestaat nu uit drie modellen. De Ferox is een evolutie van de Wrangler, terwijl de Hero een luxueuze Renegade is. Er is keuze uit extra bodemvrijheid, wat de look van de Jeep danig verandert.

Gekeurd door TÜV

De creaties van Militem zijn niet alleen opvallend, de ingenieurs stellen alles in het werk om de voertuigen aangenaam, performant en efficiënt bij 4x4-gebruik te maken. De Militem Hero is verkrijgbaar met een 1.3 liter turbo benzinemotor van 180/200 pk en 270 Nm aan koppel. Er is ook een 2.0 Turbodiesel Multijet motor met 170/190 pk en 350 Nm aan trekkracht. Alle versies voldoen aan de Euro 6d-emissienorm en worden aan een 9-traps automaat gelinkt. De vierwielaandrijving van de Hero is gebaseerd op het systeem van de Renegade Limited en de Trailhawk.

Tot slot is er de Magnum en die deelt zijn basis met de RAM 1500 pick-up. De voertuigen worden aangepast in Erba (nabij Como) en zijn conform de specificaties van de TÜV-homologatie, één van 's werelds meest toonaangevende keuringsinstanties. Elke Militem geniet van een Europese garantie van 36 maanden of 100.000 km.

