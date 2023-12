Milano is eerste elektrische Alfa

Het Italiaanse automerk gaat ook aan de stekker met de nieuwe Milano.

De elektrificatie zet zich in de hele auto-industrie door met het oog op de deadline van 2035, de datum waarop nog enkel volledig elektrische, nieuwe auto’s mogen verkocht worden in de Europese Unie. Dat betekent dat elk automerk de transitie nu moet inzetten om de elektrische boot niet te missen.

Zo ook Alfa Romeo dat de lancering in 2024 aankondigde van een compacte crossover met een 100 % elektrische aandrijving. De auto krijgt de naam Milano en wordt het komende voorjaar onthuld in … Milaan, waarna het in het najaar bij de Europese dealers van het merk staat.

De Milano betekent een grote stap voor het roemruchte Italiaanse merk want dit is het eerste model met een volledig elektrische aandrijving dat de komende jaren nog navolging krijgt via verschillende andere EV’s. Daaronder de nieuwe Giulia die nog altijd van een berlinekoetswerk voorzien zal zijn.

Hybride

Toch krijgt de Alfa Romeo Milano ook nog altijd klassieke aandrijvingen in de vorm van mild hybride benzinemotoren. Dat is trouwens geen verrassing want binnen de Stellantis-autogroep kennen de zustermerken al een gelijkaardig aanbod met de Peugeot 2008, de Jeep Avenger en de Fiat 600. De nieuwe Italiaanse crossover krijgt eveneens een krachtiger variant met twee elektromotoren en vierwielaandrijving.

Volgens Jean-Philippe Imparato, de CEO van Alfa Romeo, ‘moet de Milano zeker een succesnummer worden dat de komende jaren in Europa goed zal zijn voor zo’n 40 procent van de verkoop van het merk’. De Alfa Romeo Milano zal in het Poolse Tychy van de band lopen, naast de Jeep Avenger die dezelfde technische basis deelt.