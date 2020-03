De 2.0 versie van de elektrische Microlino mini-car is opmerkelijk, maar de Zwitserse constructeur verrast nog meer met de Microletta, een elektrische scooter met drie wielen.

De nieuwe vormgeving voor de Microlino - een Zwitserse elektrische wagen - kwam er op verzoek van potentiële klanten (er is al een wachtlijst). Die wilden vooral een breder spoor achteraan om de stabiliteit te verbeteren. Door die ingreep werden ook de proporties van de auto, het uiterlijk en dus ook de binnenruimte aangepast.

De constructeur was van plan om één en ander op het Salon van Genève te onthullen. Op deze beelden kan u zich al een idee vormen van de aanpassingen. Je merkt vooral verschil bij de smallere dakstijlen die het perifeer zicht verbeteren en er komen ook uitgerekte, haast futuristische koplampen. De Microlino krijgt ook een krachtige elektromotor wat het wagentje veelzijdiger maakt.

De technische specificaties worden later onthuld, maar Microlino handhaaft de basisprijs op 12.000 euro. De nieuwe en onverwachte Microletta-concept is een driewielige scooter die met een autorijbewijs kan worden bestuurd. Hij haalt een topsnelheid van 80 km/u, zodat hij vlot meekan in stadsverkeer. Door de dubbele geniet hij een prima wegligging (een balanssysteem kantelt de scooter bij het sturen) en biedt extra stabiliteit bij het remmen. Voorlopig zal Microlino zich concentreren op de lancering van het compacte autootje, maar men geeft al wel de prijs van de Microletta: 4.900 euro. Het is al mogelijk om één van de eerste auto's op de website van de constructeur te reserveren.(Belga)

