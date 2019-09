Een Bugatti Chiron met Michelin Pilot Sport Cup 2 banden werd de eerste productiewagen die officieel de kaap van 300 mijl per uur (482,8 kilometer per uur) doorbraak. Aan het stuur zat testrijder Andy Wallace.

Eerder had de Bugatti Chiron al officieus 304,773 mijl per uur of 490,484 kilometer per uur laten klokken. Deze officiële geregistreerde poging vond in augustus plaats op het testcircuit van de VW Groep in Ehra-Lessien in het noorden van Duitsland. De Michelin Pilot Sport Cup 2-banden die voor dit record werden gebruikt zijn nauw verwant aan de standaardrubbers van de Chiron en zijn met 'BG' gemerkt, wat betekent dat ze enkel voor de Bugatti's zijn bestemd. Het enige verschil schuilt in een versterkte structuur om de 5,3G bij de extreem hoge snelheid te kunnen doorstaan.

Deze speciale voor de Bugatti Chiron ontwikkelde Michelin kwam tot stand in de technologische onderzoekscentra van Ladoux in Frankrijk en Charlotte SC in de Verenigde Staten, waar speciale apparatuur aanwezig is om extreme testen op deze banden uit te voeren om snelheden tot 510 kilometer per uur te kunnen simuleren. Tijdens het record stond de Bugatti Chiron op de Michelins Pilot Sport Cup 2 maatje 285/30 R20 vooraan en 355/25 R21 achteraan.(Belga)