Michelin lanceert Anakee Adventure

Deze nieuwe band vult het Trail-gamma aan van de Franse bandenconstructeur. Die heeft ook al de Michelin Road 5 Trail (100% straatband) en de Michelin Anakee Wild (50% weg en 50% off-road) in het aanbod.

De Anakee Adventure is een meer polyvalente band (80% straat en 20% off-road piste). Hij is bedoeld voor grote trailmotoren zoals de BMW GS, de Triumph Tiger, de KTM Adventure, de Yamaha Super Ténéré, de Honda Africa Twin of de Suzuki V-Strom.

Op een nat wegdek maakt deze band het verschil met een uitstekende grip dankzij de perfecte mix van een zachte en nieuwe rubbercompound met silicium. Hij presteert ook uitstekend op een droog wegdek, biedt veel stabiliteit en is bovendien erg duurzaam dankzij de nieuwe gepatenteerde technologieën (Michelin Dual Compound 2CT en Michelin Dual Compound 2CT +). Door de brede uitsnijdingen biedt deze band ook erg veel tractie voor offroad-wegen, maar ook op klassiek asfalt.

Deze nieuwe Michelin Anakee Adventure komt vanaf januari op de markt.(Belga)