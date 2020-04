Michelin gaat samenwerken met Enviro om een zogeheten pyrolysetechnologie te ontwikkelen en die op grote schaal te industrialiseren om gebruikte banden te recycleren.

Voor de bandenproducenten en hun klanten blijft de recyclage een grote uitdaging. Elk jaar komen immers ruim 1 miljard banden aan het einde van hun levenscyclus. Dankzij deze nieuwe recyclagetechnologie kunnen uit de gebruikte rubbers weer geschikte grondstoffen gehaald worden.

Enviro, een Zweedse startup met 20 werknemers die in 2001 werd opgericht, ontwikkelde een technologie die leidt tot een chemische decompositie van een organisch component door een sterke verhoging van de temperatuur. Door middel van het pyrolyseproces wordt het zo mogelijk om roet, pyrolyse-olie, staal en gas terug te winnen. Deze producten kunnen dan opnieuw verwerkt worden in het productieproces in verschillende industriële sectoren.

Door een uitwisseling van de knowhow slaagden beide bedrijven er in snel vooruitgang te boeken in het recyclageproces van banden. Michelin stelt zijn industriële ervaring, researchcapaciteiten en productiesites ter beschikking, terwijl Enviro zijn pyrolysetechnologie inbrengt. Halfweg 2020 zou de deal rond moeten zijn en kunnen de activiteiten van start gaan.(Belga)

