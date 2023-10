MG4 XPower: topprestaties voor een prikje

Het Chinese merk met Britse roots lanceert een superkrachtige en razendsnelle topversie van zijn elektrische hatchback, die prestaties van een supercar neerzet voor de prijs van een middenklasser.

MG is een roemrucht Brits automerk dat nog altijd veel aanzien geniet dankzij zijn vinnige sportwagens van weleer. Intussen is MG in Chinese handen – het autoconcern SAIC – en heeft het tegenwoordig een gamma elektrische modellen. De link met het verleden is ver te zoeken, maar daar willen de nieuwe eigenaars verandering in brengen. Volgend jaar komt de elektrische Cyberster roadster op de markt en zopas werd de topversie van de MG4 gelanceerd: de MG4 XPower of een uiterst potente elektrische ‘hot hatch’.

De MG4 XPower heeft een elektromotor op elke as, waardoor hij over vierwielaandrijving en een systeemvermogen van maar liefst 435 pk en 600 Nm koppel beschikt. Daarmee is dit model de krachtigste MG ooit, die in slechts 3,8 seconden van stilstand naar 100 km/u schiet. Dat is niet mis, want dit zijn prestaties een supercar waardig. En het goede nieuws is dat deze razendsnelle elektrische bolide toch betaalbaar blijft met een prijskaartje van 42.285 euro. Dat is slechts een fractie van een Lamborghini of een Ferrari die gelijkaardige prestaties neerzetten.

Discrete sportieveling

Uiterlijk houdt de MG4 XPower het zeer discreet en valt hij enkel te onderscheiden door de zilvergrijze accenten op de flanken, de specifieke 18” velgen met daarachter oranje remklauwen, een grotere diffusor, rode stiknaden op de alcantarastoelen en enkele bescheiden logo’s.

MG gaf ons de gelegenheid deze elektrische hot hatch eens uit te proberen in extreme omstandigheden op het Circuit van Zandvoort, omdat je op de openbare weg nooit de grenzen van de MG4 XPower kan opzoeken zonder je in de illegaliteit te begeven. En dat was een meevaller. Dankzij de elektronische sturing van de integrale aandrijving met een sperdifferentieel en de strakkere ophanging kan je de wagen zeer vinnig door de bocht sturen, terwijl ook de remmen een upgrade kregen met grotere geventileerde schijven om altijd voldoende remvermogen te verzekeren.

De fun was dus verzekerd tijdens de enkele uurtjes spelevaren op het circuit, waarbij de batterij van 64 kWh voldoende capaciteit bood om ook achteraf nog naar een snellader te rijden. Of naar huis als dat niet te ver is.